Sportbund will Kinder aktivieren

Es sind besorgniserregende Zahlen, die Manja Lindner, die Geschäftsführerin des Kreissportbundes, zusammengestellt hat: Von 2049 Einschülern des Jahrgangs 2015/16 hatten 152 leichte Bewegungs- oder grobmotorische Störungen, fünf mittlere und sieben schwere Defizite in der Bewegungskoordination. 82 dieser Kinder waren adipös (krankhaft fettleibig), 202 weitere zumindest übergewichtig. 197 hatten visuelle Wahrnehmungsstörungen. Die entstehen, wenn Kinderaugen zu viel auf Bildschirme und weniger in die Natur blicken. Diese und auch verhaltensauffällige Kinder gehören zu der Zielgruppe, für die der Kreissportbund das Projekt "Mach dich fit - Komm mit!" konzipiert hat. Von fünf bis zu zehn Jahren alt sollten die teilnehmenden Kinder sein.

"Bei übergewichtigen Kindern kommt es zunächst darauf an, das Herz-Kreislauf-System zu stärken", sagt Manja Lindner. Spiele sollten ihre Freude an der Bewegung fördern, ohne Leistungsdruck auszuüben. Wenn man ihre individuellen Stärken fördere, könne man wirksam die Motivation stärken. Und nicht zuletzt will die KSB-Chefin die Eltern mit ins Boot holen, wenn es um die gesunde Ernährung übergewichtiger Kinder geht. Immerhin machen sie mehr als elf Prozent aller Einschüler aus.

Für Kinder mit grobmotorischen Defiziten orientiert das neue Projekt auf Übungen mit vielfältigen Bewegungsabläufen."Werfen, Fangen, Rollen - spielerisch wecken wir die Freude an der Bewegung und helfen so, die Koordinierung zu üben", sagt Manja Lindner. Dabei helfe es, verschiedene Sport- und Alltagsmaterialien einzubinden.

Augenmerk legt der Kreissportbund mit seinem Projekt "Mach dich fit - Komm mit!" auch auf verhaltensauffällige Kinder. Mit Powerspielen sollen sie im wahrsten Sinne des Wortes müde gemacht werden. Energie in sportliche Bahnen zu lenken, soll das Projekt helfen.

"Wichtig ist der stete Wechsel zwischen Spannung und Entspannung, um die Kinder zwischendurch auch zur Ruhe zu bringen", weiß Manja Lindner. Wichtig sei, die Bewegungsspiele mit kognitiven Inhalten zu koppeln, also mit allen Sinnen und möglichst Erkenntnisgewinn Sport zu treiben als Gegensatz zur einseitigen Sinneswahrnehmung vor dem Fernsehbildschirm. So könnten mit dem Projekt die physische und psychische Ausdauer dieser Kinder gestärkt und ihre überschüssige Energie sinnvoll freigesetzt werden.

Die Sportfunktionärin hat ihre Ideen mit Kinderärztinnen in Bad Freienwalde und Seelow erörtert und ist auf lebhafte Zustimmung gestoßen. Sie und auch viele Sportlehrer der Region befürworteten eine Art "Sport auf Rezept" für alle Kinder, die bei den Einschulungsuntersuchungen befundet wurden. Aber das Projekt sollte selbstverständlich für alle Kinder der Altersgruppe offen und vor allem kostenlos sein. Als Partner sieht Manja Lindner die Brandenburger Sportjugend, den Landessportbund, den Landkreis und auch die Krankenkassen, die in aller Regel Mittel für Präventionssport vorhalten. Und Mittel würden gebraucht, müssen doch Übungsleiter für dieses Projekt eigens qualifiziert werden.

Als regionalen Schwerpunkt sieht die KSB-Geschäftsführerin die Sozialregion Nord in Märkisch-Oderland (Region Bad Freienwalde), wo beispielsweise der Befund visuelle Wahrnehmungsstörung 67 von 357 Kindern betraf, während er sich in der Sozialregion West (S-Bahn-Gemeinden bis Petershagen-Eggersdorf) auf 37 von 662 Kindern beschränkt. In der Stadt Strausberg waren allerdings zu Beginn des Schuljahrs 2015/16 43 von 276 Erstklässlern zu dick (15,6 Prozent), in der Bad Freienwalder Region 61 von 357 (17 Prozent).

In der Region Seelow sind es 68 übergewichtige und adipöse Kinder (16,3 Prozent), für die dieses Projekt "Mach dich fit - Komm mit!" in Frage kommt. Das Ziel: Freude am Sporttreiben ein Leben lang.