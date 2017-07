Projekt mit mehr neuen Wohnungen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Projektentwickler Itten + Brechbühl haben einen neuen Ansatz für die Bebauung des Areals der Slubicer Straße vorgelegt. Das bestätigte OB Martin Wilke (parteilos). Er soll in einer Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt werden. Wilke informierte, dass in diesem Konzept die Grundstücke der Wohnbaugenossenschaft in der Kleinen Oderstraße nicht mehr berücksichtigt werden. Der OB wollte den neuen Entwurf nicht öffentlich bewerten. "Der neue Projektentwurf enthält vernünftige Ansätze. Die Mitglieder des Ausschusses sollen eine eigene Bewertung vornehmen und nicht eine Bewertung über die Medien erfahren", betonte er. Weitere Details des neuen Projektes sollen im Ausschuss vorgestellt werden, erklärte der Beigeordnete Markus Derling (CDU).

Der neue Gestaltungsentwurf soll nach MOZ-Informationen mehr hochwertige Wohnungen auch mit Oderblick und weniger Einzelhandelsflächen enthalten. Ursprünglich waren bis zu 9000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen geplant. Die Bebauung soll sich ausschließlich auf Flächen, die der Stadt und der Wohnungswirtschaft gehören, konzentrieren. Verhandlungen mit der Wohnbaugenossenschaft zwecks Übernahme der Grundstücke in der Kleinen Oderstraße 5 sowie 8 bis 10 waren 2016 gescheitert. Die Wohnbau ist Eigentümer dieser Häuser. Die Schweizer sollen damals der Wohnbau etwas mehr als zwei Millionen Euro angeboten haben. Neue Gespräche sollen seitdem dem Vernehmen nach nicht stattgefunden haben. Die Vorstandsvorsitzende der Wohnbau Michaela Schmitz-Schlär soll den Schweizern, so hätten sie es im Gespräch mit der Stadt am Mittwoch dargestellt, über ihre Sekretärin mitteilen lassen, dass die Schweizer schriftlich ein neues Angebot vorlegen sollten und erst dann sei die Wohnbau zu einem weiteren Gespräch bereit. In der Branche wird dies als unüblich gewertet.

Auf die Ausschreibung zum Areal Slubicer Straße hatten sich damals ebenfalls die Firmen Concepta in Düsseldorf sowie Procom Invest in Hamburg beworben. Dem Vernehmen nach soll das aktuelle Angebot der Schweizer am ehesten dem von Procom Invest entsprechen. Die Stadtverordneten hatten sich damals jedoch bewusst für die "große Bebauungs-Variante". Wilke und Derling machten deutlich, dass die Stadt ebenfalls mit anderen Investoren, die in der Innenstadt bauen wollen, im Gespräch sei. Dazu gehöre das Areal Schulstraße/Bischofstraße mit der ehemaligen Grundschule Mitte.

Die CDU-Fraktion hat für die heutige Stadtverordnetensitzung einen Antrag zur Überarbeitung des Innenstadtkonzeptes eingebracht. Darin wird ein Perspektivwechsel der Prämissen für die Entwicklung des Stadtzentrums gefordert. "Vom Zentrum `Markt und Brunnenplatz` ausgehend sollen die, nun aus Erfahrung, potenzialträchtigen Entwicklungskorridore Priorität erhalten. Diese sind insbsondere: (1) Zur und entlang der Oder, (2) Magistrale und Große Scharrnstraße und (3) die Raumbeziehungen Heilbronner Straße und Bahnhof", heißt es im Antrag. Aus Sicht der Antragsteller sei eine realistische Umsetzung des von den Schweizer Investoren vorliegenden Projektes nicht mehr zu erwarten.

Der Umfang des Projektes erscheint der CDU-Fraktion für den Standort als nicht realistisch und für absehbare Zeit auch nicht als umsetzbar. "Ein weiteres kritikloses Festhalten und Abwarten am Projekt Slubicer Straße verhindert sinnvolle Maßnahmen an anderen Stellen und bedeutet weiterhin Stillstand", heißt es. Die CDU-Fraktion will diesen Antrag als einen Anstoß zu einer erneuten Diskussion zum Thema Innenstadtentwicklung verstanden wissen und ein Ergebnis nicht vorwegnehmen.