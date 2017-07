Ein fahrender Jugendtreff

artikel-ansicht/dg/0/

Momenten ist Katja Kowatzki in ihren Möglichkeiten räumlich stark begrenzt. Im gesamten Amt Neuzelle gibt es drei Jugendklubs: in Bahro, Treppeln und in Steinsdorf. Doch damit kann sie nach eigenen Angaben gerade einmal zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen im Amt erreichen. Und in Neuzelle selbst, wo die meisten jungen Leute leben, gibt es bereits seit Jahren keinen geeigneten Treffpunkt mehr. "Außerdem kann man ja nicht überall Jugendklubs bauen", betont die Jugendkoordinatorin. Schließlich würden sich die demografischen Zahlen immer wieder ändern. Genau aus diesem Grund sei ein Jugendmobil geradezu perfekt. Damit könnten alle Jugendlichen Zugang zur Jugendarbeit bekommen. In anderen Gemeinden in der Bundesrepublik gebe es so etwas schon, sagt Katja Kowatzki. Da werden Transporter sozusagen zu kleinen Jugendklubs oder vielmehr zu Treffpunkten.

Das Problem ist nur, die Jugendkoordinatorin braucht Geld für einen solchen Transporter. Das Jugendamt des Landkreises würde lediglich bei der Innenausstattung mit den Freizeitangeboten helfen, das Fahrzeug selbst kann die Kreisbehörde nicht finanzieren. Deshalb hat Katja Kowatzki einen Spendenaufruf gestartet. "Wir brauchen etwa 10 000 Euro für ein gebrauchtes Fahrzeug." Das werde dann anschließend noch richtig herausgeputzt.

Spenden an: AWO Kreisverband Eisenhüttenstadt e.V., IBAN: DE39 1705 5050 3000 3017 86, Verwendungszweck: Jugendmobil "Juko" Neuzelle