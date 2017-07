Neuzeller Schulleiter geht neue Wege

artikel-ansicht/dg/0/

"Ja, es stimmt", sagt Sven Budach am Mittwoch etwas überrascht am Telefon, als er gefragt wird, ob es wirklich so ist, dass es in den Rahn-Schulen Neuzelle einen Wechsel in der Schulleitung geben wird. Er habe ein Angebot von der Zentrale der Rahn-Gruppe in Leipzig bekommen, das er angenommen habe. Er solle dort eine spezielle Auslandsabteilung aufbauen und leiten, berichtet er. Ab August gehe es los. Allerdings bleibe er Neuzelle treu, betont der 39-Jährige. Er werde voraussichtlich jeweils zwei Tage pro Woche in seinem Heimatort bei seiner Familie sein und an den anderen Tagen in Leipzig. Auch häufige Auslandsaufenthalte seien sehr wahrscheinlich. "Aber ich bleibe Neuzeller und auch Gemeindevertreter."

Seit dem Jahr 2007 ist der Name Sven Budach mit den Neuzeller Rahn-Schulen verbunden. Zunächst war er dort als Lehrer für Geschichte, Sport und Pädagogik beschäftigt. Seit nunmehr sieben Jahren ist er Leiter der Oberschule, seit fünf Jahren zusätzlich auch Leiter des Gymnasiums. "Je näher der Abschied rückt, desto schwerer fällt mir das alles." Budach wird den Campus komplett verlassen, steht also auch nicht mehr als Lehrer zur Verfügung. Anfang der Woche haben sich alle Schüler und Lehrer mit einem gemeinsamen Foto von ihm verabschiedet. "Das war toll", zeigt er sich dankbar.

"Dass er uns als Schulleiter verlässt, das tut mir in der Seele leid", sagt Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler. "Und zwar nicht nur, weil er ein echter Neuzeller, also hier aufgewachsen ist, sondern vor allem auch, weil er eine umkomplizierte Kommunikation zwischen den Schulen und dem Ort ermöglicht hat." Das sei gut gewesen, habe letztlich allen genützt. "Ich hoffe, dass das mit dem Nachfolger von Sven genauso gut läuft", betont Baesler.

Wer dieser Nachfolger sein wird, dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben. Es kursiert der Name von einer Person, die bereits auf dem Campus beschäftigt ist. Die Geschäftsführung der Dr. P. Rahn & Partner Gemeinnützige Schulgesellschaft mbH in Leipzig behält es sich jedoch vor, dazu in den kommenden Wochen eine offizielle Erklärung abzugeben.

Sven Budachs Aussage, dass er auch weiterhin parteiloser Gemeindevertreter für die SPD-Fraktion in Neuzelle bleiben möchte, nimmt Bürgermeister Dietmar Baesler sehr wohlwollend auf. "Das freut mich natürlich sehr. Wir brauchen junge und engagierte Leute", sagt er. "Ich hoffe, dass er auch weiterhin die Zeit für diese politische Arbeit hat." Christiane Barcikowski, die Sven Budach vor allem auch aus der gemeinsamen Fraktionsarbeit kennt, stimmt dem Bürgermeister diesbezüglich zu. "Ich schätze das persönliche Engagement von Sven Budach für Neuzelle sehr", erklärt sie. Er versuche immer eine gewiss Neutralität zu wahren. "Und auch innerhalb der Fraktion ist er ein guter Ratgeber."