Abschied vom Schlumpfenland

Gosen (MOZ) Wer darf als erster fliegen? Lennard und Lian und die anderen Kinder in der Gruppe der Kleinen der Gosener Kita Schlumpfenland drängen sich. Mit Wonne lassen sich die Kinder von Katja Illner, die auf dem Boden des Raums liegt, hochheben und ein wenig in der Luft hin- und herbewegen. Die 19-Jährige, das ist unübersehbar, ist eine feste Bezugsperson für die Kinder geworden. Allerdings ist sie das nicht mehr lange, denn das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) der Hessenwinklerin, die die Docemus-Fachoberschule in Neu Zittau absolviert hat, endet in diesem Sommer. Jetzt sucht die Kita Gosen-Neu Zittau wieder neue Interessenten, je einen für die "Rappelkiste" in Neu Zittau und für das viel kleinere Haus in Gosen.

Katja Illners Jahr endet am 31. Juli, davor hat sie noch zwei Wochen Urlaub. Beim Gedanken an den Abschied von den Gosener Kindern huscht ein leicht wehmütiges Lächeln über ihr Gesicht. "Das wird mir schwerfallen", sagt sie.

Für die junge Frau, die sich auch in der katholischen Kirchengemeinde Erkner-Rahnsdorf engagiert, war das Freiwillige Soziale Jahr genau das Richtige, sagt sie heute. "Ich würde es jedem empfehlen, der nach der Schule nicht genau weiß, was er oder sie machen will." Bei Katja Illner war zwar schon länger klar, dass sie mit Kindern arbeiten will, sie hatte aber nach der 12. Klasse "überhaupt keine Lust auf Schule mehr". Jetzt wird sie an einer Berliner Fachschule eine dreijährige Ausbildung als Erzieherin aufnehmen - das FSJ ist dafür eine gute Vorbereitung.

Aus ihrer Zeit an der Neu Zittauer Schule war Katja Illner zwar viele Praktika gewohnt, aber wegen deren begrenzten Dauer hatten sie nicht die gleiche Intensität. 30 Stunden in der Woche beträgt die Arbeitszeit im FSJ, täglich von 9 bis 15 Uhr. Als Vergütung gibt es ein Taschengeld in Höhe von 200 Euro, das die Kommune als Kita-Träger zahlt. Katja Illner hat bei ihren Eltern gewohnt. "Man muss finanziell abgesichert sein, aber ich fand es okay", sagt sie. Zugleich ist die Verantwortung begrenzt - es ist immer eine Erzieherin dabei. Katja Illner lobt den Teamgeist im Schlumpfenland. Sie hat auch mal Hilfsdienste geleistet. "Aber das macht jeder mal."