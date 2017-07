Die unbekannte Umleitung

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Das Hin und Her um die innerstädtischen Umleitungen in Storkow geht weiter. Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist seit Mittwoch nun doch wieder passierbar - allerdings nur für Pkw. Bei dieser Regelung soll es erst einmal bleiben.

Verwaiste Umleitung: Am Mittwoch schaltete die Ampel in der Rudolf-Breitscheid-Straße, Ecke Markt, munter zwischen Rot und Grün hin und her, ohne dass Autofahrer des Wegs kamen. Zuvor hatten sich dort regelmäßig kleine Staus gebildet. © MOZ/Bernhard Schwiete

Knapp eine Woche lang war die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Markt und Ernst-Thälmann-Straße komplett dicht. Nicht einmal Anwohner konnten einfahren, und auch für Rettungskräfte waren keine Ausnahmen möglich. Der Straßenabschnitt war durch massive Barrieren abgeriegelt. Der Zorn in Storkow war groß, blieb doch vielen Betroffenen nur noch der weite Umweg über Landstraßen über Philadelphia. Die Storkower Rathaus-Mitarbeiter bekamen den Zorn der Betroffenen in Form von Anrufen ab, wie Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig berichtete, und auch sie selber konnte und wollte ihren Unmut nicht verbergen.

Nun hat der Landesbetrieb Straßenwesen, in dessen Verantwortung die Ausweisung der Umleitungen für die Kreisverkehr-Baustelle liegen, offenbar eingelenkt. Jedenfalls ist der Abschnitt der Rudolf-Breitscheid-Straße seit Mittwoch wieder befahrbar. Wie zuvor ist eine Durchfahrt nur für Pkw gestattet. Die Zufahrten in die Umleitung sind nun aber, anders als früher, von beiden Seiten aus baulich eingeengt, sodass eine Durchfahrt für Lastwagen nicht mehr möglich ist. Das war ohnehin nie gestattet, doch zahlreiche Lkw-Fahrer missachteten das Durchfahrtverbot - diese Verkehrsverstöße führten wiederum nach Schilderung des Landesbetriebes dazu, dass der Straßenzug vorübergehend komplett dicht gemacht wurde, um Schäden von den Häusern am Straßenrand abzuwenden.

"Wir wollen für alle Storkower wieder die Möglichkeit bieten, die kurze Umleitung zu nutzen", sagte Gabriele Stähr vom Landesbetrieb auf Nachfrage. Nach wie vor ist allerdings kein Gegenverkehr möglich, Ampeln regeln daher den Verkehrsfluss. Der Landesbetrieb bekundete, an der neuen Regelung nun festzuhalten, bis der neue Kreisverkehr an der Kreuzung B246/Burgstraße fertiggestellt ist, laut Bauablaufplan Ende August. "Die jetzige Regelung soll so bleiben", sagte Gabriele Stähr.

Gesprächsbedarf gibt es indes nach wie vor. Denn durch die baulichen Begrenzungen passen die Fahrzeuge des Busverkehr Oder-Spree (BOS) nicht mehr durch die Rudolf-Breitscheid-Straße. "Wir suchen für die Busse noch nach einer Lösung. Wir sind noch am Verhandeln", hieß es vom Landesbetrieb.

Bis eine neue Alternative gefunden ist, gelten daher für die betroffenen Linien 405, 406, 407 und 435 zunächst weiter die geänderten Fahrpläne. Die Linien 405, 406 und 435 enden nach Angaben des BOS ohne Halt am Bahnhof und am Rathaus an der Haltestelle Karlslust, Gesamtschule. Von Karlslust geht es mit einem Halt an der Burg über Philadelpia zum Bahnhof Storkow und weiter nach Beeskow. 406 und 435 verkehren über Burg und Reichenwalder Straße Richtung Kummersdorf und Fürstenwalde. Die Linie 407 fährt aus Schwerin über Bahnhof Storkow nach Karlslust. Als zentralen Umstiegspunkt zwischen den Linien hat der BOS den Halt Karlslust, Gesamtschule eingerichtet.

Unterdessen verzichtete der Landesbetrieb Straßenwesen auf eine Information der Öffentlichkeit über die wieder geöffnete Rudolf-Breitscheid-Straße. Das führte dazu, dass am Mittwochnachmittag dort, wo sich zuvor teils lange Rückstaus in die Schloßstraße gebildet hatten, kaum ein Auto sich seinen Weg in Richtung Umleitung bahnte. Auch auf den Internetseiten der Stadt Storkow, die zuvor stets umfassend informiert hatte, gab es am Nachmittag noch keine Nachricht zur neuen Verkehrsregelung.