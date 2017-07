artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (au) Geflüchtete Frauen und ihre Kinder sollen in Brandenburg besser vor Gewalt geschützt werden. Dies sei eine wichtige Aufgabe, betonte Sozialstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt (Linke) am Mittwoch beim Besuch der landesweiten Koordinierungsstelle "Gewaltschutz für geflüchtete Frauen in Brandenburg" in Bernau (Barnim). Das Projekt befindet sich seit März in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Die Stelle unterstützt unter anderem Träger und Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften, Migrationssozialdiensten und Frauenschutzeinrichtungen beim Gewaltschutz. Sie entwickelt zudem Fortbildungsmodule zum Thema.