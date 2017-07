Parlament stimmt über Lehrergehälter und Amri-Ausschuss ab

artikel-ansicht/dg/0/

Im Berliner Abgeordnetenhaus wird am Donnerstag ein Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche eingesetzt. Er soll mögliche Behördenfehler im Umgang mit Attentäter Anis Amri unter die Lupe nehmen und aufdecken, ob der Anschlag hätte verhindert werden können. Voraussichtlich am 14. Juli soll er seine Arbeit aufnehmen.

Die Abgeordneten stimmen außerdem über die Gehälter von Grundschullehrern und Beamten ab. Neu eingestellte Grundschullehrer sollen im Monat 500 Euro brutto mehr bekommen als jetzt. Auch Lehrer, die bereits an Grundschulen arbeiten, sollen in eine höhere Gehaltsstufe aufsteigen können. Sie müssen dafür allerdings etwa an Weiterbildungen teilnehmen. In der neuen Stufe verdienen die Grundschullehrer dann ähnlich viel wie Lehrer an Sekundarschulen und Gymnasien.

Auch die rund 65 000 Landesbeamten sollen mehr Geld bekommen. So soll die Lücke zu anderen Bundesländern bis 2021 geschlossen werden. Zum 1. August soll es 2,8 Prozent mehr geben - wovon 0,2 Punkte allerdings als Versorgungsrücklage einbehalten werden. Zum 1. August 2018 ist eine weitere Erhöhung um 3,2 Prozent geplant. Auch das Weihnachtsgeld soll steigen.

Derzeit verdienen Beamte in der Hauptstadt weniger als im Durchschnitt der anderen Bundesländer. Deshalb übernimmt Berlin nicht nur wie andere Länder den Tarifabschluss für Angestellte im öffentlichen Dienst für die Beamten, sondern legt noch etwas drauf.

Beschließen will der Senat außerdem eine Entlastung für Mieter mit geringem Einkommen. Die Bezugsgröße für die Sozialmiete wird geändert: Künftig soll statt der Nettokaltmiete die Bruttowarmmiete zählen. Damit können künftig alle Mieter, deren Warmmiete höher ist als 30 Prozent des Haushaltseinkommens, Unterstützung beantragen - vorausgesetzt sie leben nicht in einer zu großen Wohnung.

In Berlin gibt es laut Stadtentwicklungsverwaltung mehr als 115 000 Sozialwohnungen. Rund 17 000 Haushalte haben Schätzungen zufolge Anspruch auf Zuschüsse. Nur wenige allerdings stellen überhaupt Anträge.

Die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen wollen außerdem, dass Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst und in den landeseigenen Unternehmen nicht mehr ohne Grund befristet werden. Sie erwarten dadurch auch eine Signalwirkung für die freie Wirtschaft, wo derzeit rund jeder fünfte neue Arbeitsvertrag ohne Grund befristet sei.