NHL: McDavid unterschreibt 100-Millionen-Dollar-Vertrag

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 12,5 Millionen Dollar wird der 20 Jahre alte Kanadier ab der Saison 2018/19 zum bestbezahlten Spieler in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Jonathan Toews und Patrick Kane von den Chicago Blackhawks sind bislang mit jeweils 10,5 Millionen Dollar die bestbezahlten Spieler in der NHL. «Es ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass mir jemand 100 Millionen Dollar dafür gibt, das zu tun, was ich sowie an einem gewöhnlich Tag tun würde», sagte McDavid.

Der Mannschaftskollege des deutschen Nationalspielers Leon Draisaitl erzielte in der abgelaufenen Saison 100 Scorerpunkte (30 Tore und 70 Vorlagen) und wurde mit der Hart Memorial Trophy als wertvollster Spieler (MVP) der NHL-Saison ausgezeichnet.

Nach der Verlängerung mit McDavid steht nun Draisaitl ganz oben auf Edmontons Prioritätenliste. Der 21 Jahre alte Deutsche war mit 77 Punkten der zweitbeste Scorer der Oilers in der abgelaufenen Spielzeit. General Manager Peter Chiarelli kündigte bereits an, dass Edmonton jedes Angebot für Draisaitl, der seit 1. Juli ein «Restricted Free Agent» ist, mitgehen werde.