Wasserfest: Fürstenberger Wallstraße teils gesperrt

Fürstenberg (GZ) Regio-Nord-Chef Olaf Bechert bittet Autofahrer um Verständnis für eine wichtige Sperrung im Rahmen des 21. Brandenburger Wasserfestes: Wegen des Wasserfest-Laufes am Sonnabendvormittag müssen etwa 100 Meter der Wallstraße ab der B 96 für den öffentlichen Fahrzeug-Verkehr gesperrt werden - voraussichtlich zwischen 8 und 13 Uhr. Deshalb sollte der Bereich von den Autofahrern gemieden werden. Der Startschuss für den inzwischen 9. Wasserfestlauf ertönt um 10 Uhr im Stadtpark. Zwei Routen wurden ausgewählt, 8 und 15 Kilometer lang, die durch Fürstenberg in den Laufpark Stechlin führen, wobei das große Feld der Sportler auch durch die Altstadt eilt. Regio-Nord-Chef Bechert ist außerdem aber die Freude anzumerken: Auf überregionale Resonanz stößt die Idee des Fürstenberger Wasserfest-Teams, im Rahmen der Großveranstaltung am Wochenende in Fürstenberg zu Spenden für Leegebruch aufzurufen - sowohl an der Abendkasse des Auftaktkonzertes mit Uwe Kolberg am Freitag als auch am Sonnabend am Einlass zur Party-Zone im Stadtpark sollen die Gäste um Unterstützung gebeten werden.