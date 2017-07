Zurück zu den Wurzeln

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) In der kommenden Woche besiegeln Wriezen und die japanische Metropole Hachioji offiziell ihre Freundschaft. Die Verbindung entstand durch den 1946 in Wriezen verstorbenen Japaner Nobutsugu Koyenuma. Eine Verbindung, die für die Japanerin Amy Uehara einen Kreis schließt.

"Das ist doch verrückt!" Nicht Wenigen mussten Amy Uehara und ihre Tochter Mina erklären, warum sie für ein gemaltes Bild um die halbe Welt gereist sind. Zugegeben ein bisschen skurril ist die Geschichte schon. Denn Amy Uehara ist von Japan ins Oderland gereist, um dort ein aus den Vereinigten Staaten von Amerika geschicktes Bild an das Bad Freienwalder Oderlandmuseum zu überbringen.

Ihr Großvater Emil Heinrich Klemke lebte im 19. Jahrhundert in Zäckerick - dem heutigen Siekierki. Um 1880 emigrierte er mit seinen zwei Brüdern in die USA. Dort fühlte sich Klemke so an seine Heimat erinnert, dass er dies in einem Bild festhielt. Das Bild zeigt keine Besonderheiten, vielmehr eine gewöhnliche Landschaft, wie sie oft an der Oder zu sehen ist: dicht belaubte Wälder, ein ruhiger Waldweg, Hügel.

Aber es sind genau diese gewöhnlichen Charakteristiken, die das Bild für Amy Uehara so wertvoll machen. "Als Mädchen habe ich mich immer gefragt, wohin dieser Weg auf dem Bild führt und welche Erinnerungen mein Großvater an seine Heimat hatte, als er es malte", erzählt sie.

Die Gedanken an das Bild blieben. Amy Ueharas Leben ging weiter und nahm einen ähnlichen Verlauf wie das ihres Großvaters. 1983 trieb es die heute 53-Jährige in andere Gefilde. Quasi wie ihren Großvater um die halbe Welt - von Colorado nach Japan. Dort studierte sie, lernte ihren heutigen Mann kennen, heiratete und brachte ihren Sohn Ryoma und ihre Tochter Mina zur Welt. Seitdem lebt sie in der 600 000 Einwohner-Metropole Hachioji nahe Tokyo. "Eins hat mich und auch andere in meiner Familie jedoch nie losgelassen", sagt sie, "meine Wurzeln im Oderland". Und die sollte sie bei ihrer Reise an die Oder gleich doppelt wiederfinden.

Im vergangenen Jahr ging es für sie und ihre Tochter Mina in die Uckermark und nach Märkisch-Oderland. Das Bild ihres Großvaters, welches ihre Eltern in Colorado beherbergt hatten, war bereits in Schwedt angekommen, bei Bekannten der Familie. "Meine Tochter und ich reisten zusammen nach Bad Freienwalde, um das Bild an das Oderlandmuseum zu übergeben", sagt Amy Uehara. "Es war uns wichtig, dass es in die Heimat meines Großvaters zurückkehrt und es auch für andere zugänglich ist."

Nicht unweit vom Oderlandmuseum schließt sich für Amy Uehara ein weiterer Kreis. In der Bad Freienwalder Nachbarstadt Wriezen hatte der Ehrenbürger aus ihrer neuen Heimat Hachioji gewirkt. Dr. Nobutsugu Koyenuma kam zur Zeit des Zweiten Weltkrieges als Humboldt-Stipendiat nach Berlin. Als der Krieg ausbrach, kehrte Koyenuma nicht nach Hachioji zurück. Stattdessen betätigte er sich als Arzt, obwohl er eigentlich Strahlenforscher war. Eingesetzt wurde Koyenuma zunächst in Eberswalde, kurz danach in Wriezen, wo sein Leben einen tragischen Verlauf nahm. Im heutigen Rathaus arbeitete er auf der Typhusstation, steckte sich an und verstarb nach wenigen Tagen.

Wegen seinem selbstlosen Wirken dort, wird Koyenuma heute noch immer in Hachioji und Wriezen geehrt. Eine Verbindung, der beide Städte jedes Jahr gedenken.

Amy Uehara hat sich dieser Verbindung nun angenommen. In Hachioji wirkt seit Jahren ein Freundeskreis, auch mit Nachfahren Koyenumas, die sein Erbe pflegen. Zum Todestag, am 8. März, werden jährlich an beiden Gedenkstätten, Koyenumas Grab in Wriezen und der Erinnerungsstätte in Hachioji, Blumen und Papierkraniche niedergelegt. "Dass Wriezen mit Hachioji eine langjährige Freundschaft verbindet, ist jetzt für mich umso bedeutsamer", sagt Amy Uehara.

Die Verbindung zwischen ihrer neuen Heimat und dem Oderbruch, der Heimat ihres Großvaters, wird in der kommenden Woche eine neue Form annehmen. Von Sonntag bis Dienstag wird die bisher mündliche Vereinbarung eine offizielle Note bekommen. Der Bürgermeister Hachiojis kommt mit einer Delegation nach Wriezen, um einen Freundschaftsvertrag zu unterschreiben.

Auch in Erinnerung ihres Großvaters würde Amy Uehara gern dabei sein. 2019 plant sie ihre nächste Reise ins Oderland - dann sicherlich mit einem Abstecher nach Wriezen.