Verwaltung ermittelt Warenwert für Kitaessen

Mühlenbecker Land (OGA) Mit persönlichem Einsatz ermittelt die Verwaltung der Gemeinde Mühlenbecker Land derzeit den Warenwert einer Mahlzeit in der Kita. Bürgermeister Filippo Smaldino-Stattaus (SPD) ist diese Woche in der Mühlenbecker Kita "Raupe Nimmersatt", um gemeinsam mit den Kindern zu kochen. Am Dienstag bereitete er zusammen mit dem Kreistagsabgeordneten Benjamin Grimm (SPD) Spagetti Bolognese zu.

In den nächsten Wochen wird in allen Kindereinrichtungen der Gemeinde gekocht, um herauszufinden, wie groß die durchschnittliche Eigenaufwendung im elterlichen Haushalt ist. Das ist entscheidend für die Berechnung des Entgelts fürs Mittagessen. Ab 2018 wird es für rund 1 200 Kinder in den Kitas der Gemeinde eine Vollverpflegung geben. Das kündigte der Bürgermeister erneut am Montagabend auf einer Versammlung des Kreiselternbeirates an. Die europaweite Ausschreibung werde gerade vorbereitet. Die entsprechende Essensgeldsatzung soll im September dann vorgestellt werden. Ebenso wird die Gebührensatzung überarbeitet. "Eltern brauchen keine Angst zu haben. Erst einmal wird nichts teurer", verspricht Smaldino-Stattaus.