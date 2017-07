Testspiel: Optiker unterliegen den Unionern

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Es war ein ordentliches Testspiel. Fürstenwalde ist uns in der Vorbereitung zeitlich voraus, das war zu sehen." Ingo Kahlisch fasste sich nach der 0:1-Niederlage gegen den brandenburgischen Regionalligisten kurz. Seine Jungs präsentierten sich am Mittwochabend laufbereit, nahmen die Zweikämpfe an, kamen aber nur selten zum Abschluss.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586734/

Es war von Beginn an eine intensiv geführte Partie. Bei den Unionern, die noch in diesem Monat mit den Punktspielen beginnen, ist der Kampf um die Stammplätze schon in vollem Gange. So wirkten sie ziemlich aggressiv. Konzentriert nach hinten arbeitend gestattete aber der heimische Oberligist, erneut mit einigen Testspielern im Kader, den Gästen nur wenige Gelegenheiten. Was durchkam, wurde eine sichere Beute von Lukas Kycek, der in der ersten Hälfte im Optik-Tor stand. Der FSV verlegte sich aufs Kontern, an vielen derartigen Aktionen war Askin Yildiz beteiligt.

Nach der Pause und zahlreichen Wechseln hüben wie drüben, wirkte Fürstenwalde erst einmal strukturierter. Die Angriffe wurden nun schneller und zielstrebiger vorgetragen. Lohn war das 1:0 in der 58. Minute.

Optik ging nicht komplett die Puste aus, zum Ende hin gab es sogar noch eine kleine Schlussoffensive. Richtig gefährlich wurde es in der 89. Minute, als der Schuss eines der Probanden aus vollem Lauf haarscharf am Pfosten vorbeistrich. Dass es beim 0:1 blieb, war nicht tragisch für den FSV, dafür ist die Vorbereitung schließlich da.

Weiter mit den Testspielen geht es am Samstag, 8. Juli. In einem Nord-Süd-Vergleich trifft Optik Rathenow auf den FSV Barleben 1911 aus der Süd-Staffel der NOFV-Oberliga. Am kommenden Mittwoch gastiert die U19 von Hertha BSC inAnpfiff ist um 17.30 Uhr.