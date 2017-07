Fahrradparkhaus am Bahnhof kommt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Eigentlich sollte schon im vergangenen Herbst mit dem Bau begonnen werden. Dann verzögerte der Jahrhundertregen den Baubeginn. Jetzt sollen die Vorbereitungen für das Fahrradparkhaus am Bahnhof endlich beginnen. Zunächst wird die Stralsunder Straße dafür etwas verschwenkt, die Taxi-Stellplätze wechseln auf die gegenüberliegende Seite. An der Bahndammböschung entsteht das Parkhaus mit 1 000 Stellplätzen und einem öffentlichen WC. Die Stralsunder Straße ist - außer für Busse - während der Bauphase in dem Abschnitt nur in Richtung Süden befahrbar.