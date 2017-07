artikel-ansicht/dg/0/

Lübbenau (dpa) Im Tarifstreit des Brandenburger Einzelhandels haben sich am Donnerstag mehr als 100 Beschäftigte an einem neuerlichen Warnstreik beteiligt. Betroffen war unter anderem das Kaufland-Lager in Lübbenau, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Bereits Ende Juni hatte Verdi einen Warnstreik organisiert. Die Tarifgespräche für die 84 000 Beschäftigten in Brandenburg sollen am 20. Juli weitergehen.