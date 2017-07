Kurzweilige drei Fußballtage

artikel-ansicht/dg/0/

Um die Jüngsten kümmerte sich zum Beispiel Bernd Vosseler, der gleich einen guten Draht zu ihnen fand. Aufmerksam lauschten sie den Anweisungen des C-Trainers, der die Youngsters dann auch dazu bewegen konnte, die Vorgaben umzusetzen. Ohne Stress.

Um die Älteren, die ebenfalls in weitere Gruppen unterteilt wurden, kümmerten sich Peter Wongrowitz - Jugendtrainer und jahrelang Chefscout beim BVB Dortmund, er entdeckte unter anderem Nuri Sahin -, Andreas Lichtner (Leiter der Fußballschule/Torwart- und Trainer B-Lizenz) sowie der "Chef persönlich", Michael Rummenigge. Im Vorjahr konnte er aufgrund anderer Verpflichtungen nicht in Brück erscheinen, versprach aber damals, das Versäumte nachzuholen. Der Ex-Fußballprofi machte nicht, wie sonst üblich, für einen Tag seine Aufwartung, sondern unterrichtete am Freitag wie am Sonnabend. Er ließ es sich am Freitagabend auch nicht nehmen, in einem improvisierten Fußballmatch zwischen Trainer und Eltern, mitzumischen, wo er durch einige Kabinettstückchen brillierte. Ganz nach dem Motto: gelernt, ist gelernt.

In den Übungseinheiten wurde natürlich keine Kondition "gebolzt", die spielerischen Elemente standen im Vordergrund. Geübt wurden der Torschuss, Flanken, Jonglieren, Koordination, taktische Varianten oder im Fußballkäfig die verschiedenen Spielformen, wie Abwehr gegen Angriff oder Drei gegen Drei. Rein wettertechnisch gesehen gibt es bessere Rahmenbedingungen, wie gerade am Samstag, doch da wurden die Übungsabschnitte ganz einfach an den Regenpausen angepasst.

Trotz des "Schietwetters" legten alle Kinder ihr Rummenigge-Fußballabzeichen ab. Es galt verschiedene Stationen zu durchlaufen, wo Punkte verteilt wurden. Bei der Addition sorgte Paul Stübing für eine Sensation. Seine 290 Zähler, von 300 möglichen, waren nicht nur der höchste Tageswert, sondern aller bisherigen Veranstaltungen. Den Rekord teilt sich der FSV-C-Junior zwar mit fünf anderen Fußballern, doch das Sonderlob hatte sich Paul verdient. Am Sonntag brachten die Fußballer ihr Erlerntes dann auch praktisch an, in dem Turnier um die Mini-Champions League.

Die Verhandlungen für eine vierte Auflage des Fußballcamps laufen bereits. Ein Drittel der Kinder nahm an allen drei Kursen teil und würden sich auf einen vierten freuen. Die Fußballschule fühlt sich in Brück ebenfalls wohl, trifft hier auf ideale Bedingungen. Erstaunlich ist auch der Einzugskreis der Teilnehmer. Je ein Drittel kommen aus Brück und Borkheide - der BSV 92 lässt grüßen - der Rest nimmt Anfahrten aus Ferch, Caputh oder Schwielowsee auf sich.