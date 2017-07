Erste Besucher auf der Panda-Anlage

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Panda-Anlage im Berliner Zoo hat sich an ihrem ersten regulären Öffnungstag erwartungsgemäß als Anziehungspunkt für Besucher erwiesen. "Es strömten erstmal alle in eine Richtung", sagte Zoo-Sprecherin Philine Hachmeister über den Einlass am Donnerstag. Vor der Glasscheibe zum Innengehege habe es dann etwas Gedränge gegeben, viele Besucher machten Selfies. "Aber insgesamt ging es noch", so Hachmeister. Schlangen vor der Anlage hätten sich zunächst nicht gebildet.