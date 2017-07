artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Kurz vor dem ersten Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin stärken die USA demonstrativ die Verteidigungsfähigkeit Polens gegenüber dem großen Nachbarn Russland. Beim Besuch des US-Präsidenten in Warschau habe Washington der Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen zugestimmt, sagte Verteidigungsminister Antoni Macierewicz am Donnerstag. Ein entsprechendes Memorandum sei unterzeichnet worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586760/

Macierewicz lobte die Trump-Regierung, unter der die Verhandlungen beschleunigt worden seien. Polen fühle sich durch Russland bedroht, das in der Ostsee-Exklave Kaliningrad Iskander-Mittelstreckenraketen stationiert habe. Diese könnten durch Patriot-Raketen bekämpft werden. Trump war vor dem G20-Gipfel in Deutschland am Donnerstag zu politischen Gesprächen in Warschau zu Gast. An diesem Freitag wird Trump in Hamburg erstmals mit Putin zusammentreffen.

Die östlichen EU- und Nato-Mitglieder Polen, Estland, Lettland und Litauen fühlen sich seit dem Beginn der Ukrainekrise verstärkt von Moskau bedroht. Das amerikanische Waffensystem Patriot wehrt Flugzeug- und Raketenangriffen ab.