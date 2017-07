Historische Oder-Stahlbrücke nach Polen wird saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Neurüdnitz (dpa) Eine historische und derzeit gesperrte Stahlbrücke, die den Nordosten Brandenburgs mit Polen verbindet, wird mit EU-Mitteln saniert. "Direkt an den Oder-Neiße-Radweg anschließend können Radtouristen, aber auch Wanderer, jenseits der Oder die Moryner-Höhen und den nahen Moryner See erkunden", sagte Europastaatssekretärin Anne Quart am Donnerstag über die künftige Nutzung der Brücke zwischen Neurüdnitz (Märkisch-Oderland) und Siekierki.