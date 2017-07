artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Kein einziger G20-Staat steuert im Klimaschutz auf dem richtigen Weg, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Deutschland kommt wegen seiner starken Kohlenutzung im Vergleich hinter Italien, Brasilien und Frankreich nur auf Platz Vier, wie der G20-Klimaschutz-Index feststellt, den Germanwatch und das NewClimate Institute am Donnerstag vor dem Treffen der großen Industrieländer und der aufstrebenden Wirtschaftsnationen (G20) in Hamburg veröffentlichte. Die USA und Saudi-Arabien liegen am unteren Ende der Rangliste.