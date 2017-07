"Welcome to Hell"-Anmelder kritisiert "Kampagne"

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Vor der Anti-G20-Demonstration "Welcome to Hell" am Donnerstag hat Anmelder Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum "Rote Flora" Innenbehörde und Hamburger Verfassungsschutz vorgeworfen, "eine massive Kampagne" gegen Demonstranten zu führen. "Das Bündnis, für das ich hier stellvertretend spreche, ist seit einer Woche Ziel einer massiven und denunzierenden Stigmatisierung, mit haltlosen und aus der Luft gegriffenen Gewaltszenarien", sagte Blechschmidt bei einer Pressekonferenz des Alternativen Medienzentrums "FC/MC" in Hamburg.

