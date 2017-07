Regenmassen führen zu Fischsterben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Folgen der großen Regenmassen vom Donnerstag vergangener Woche lassen in Berlin Tausende Fische sterben. Weil Abwässer aus Kanälen in Gewässer gelangten, sei deren Sauerstoffgehalt deutlich gesunken, sagte Umweltstaatssekretär Stefan Tidow am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Betroffen seien etwa der Neuköllner Schifffahrtskanal, Teile der Spree und der Landwehrkanal. Im Kreuzberger Urbanhafen verendeten deshalb seit Dienstag zahlreiche Fische. "Mehrere Tonnen Fischkadaver mussten entsorgt werden", erläuterte Tidow.