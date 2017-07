Ex-Vatikan-Sprecher Navarro-Valls gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Nach langer Krankheit ist der frühere Papst-Sprecher Joaquin Navarro-Valls mit 80 Jahren in Rom gestorben. Das schrieb der jetzige Vatikan-Sprecher Greg Burg am Mittwochabend im Kurznachrichtendienst Twitter. Eine Trauerfeier soll am Freitag stattfinden, wie der Vatikan am Donnerstag mitteilte. Navarro-Valls war von 1984 bis 2006 Direktor des Pressebüros des Heiligen Stuhls, also fast während des gesamten Pontifikats von Johannes Paul II. (1978-2005).