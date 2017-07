Alex und Elli sind angekommen!

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Nachdem bereits Ende April die weißen Höckerschwäne Luise und Friedrich - benannt nach Curt Friedrich Ernst von Watzdorf und seiner Mutter Luise - in den Wiesenburger Schlosspark gezogen sind und seit dem auf dem Schlossteich ihre Runden drehen, kam in der vergangenen Woche das zweite Schwanenpaar hinzu. Die schwarzen Schwäne Alex und Elli können ab sofort von den Parkbesuchern beobachtet werden. Der Schorbusser Geflügelzüchter Wolfgang Zakel verrät, dass die beiden Tiere ein gutes Jahr alt sind und, dass schwarze Schwäne unter den Deckfedern weiß sind. Ihre Namen Alex und Elli, in Anlehnung an die früheren Schlossbesitzer Elisabeth von Fürstenstein und ihrem Sohn Alexander, trugen die Trauerschwäne bereits.