Ein Jahr Ankunftszentrum Eisenhüttenstadt: Tausende Anträge

Eisenhüttenstadt (dpa) Fast ein Jahr nach der Eröffnung eines Ankunftszentrums auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) sind dort Tausende Asylanträge bearbeitet worden. "Seit Eröffnung Ende Juli vergangenen Jahres haben wir fast 4600 Anträge angenommen und über 6700 Entscheidungen getroffen", sagte Leiter Uwe Hanschmann am Donnerstag. Die Zeitspanne von der Einreise bis zur Antragstellung habe dadurch auf 13 Tage verkürzt werden können. Die Verfahrensdauer bei Neuanträgen von Antragstellung bis zur Entscheidung betrage rund zwei Wochen, sagte Hanschmann.

Ankunftszentren in Deutschland wurden wegen der stark gestiegenen Asylbewerberzahlen im Herbst 2015 geschaffen. Dem Innenministerium zufolge leben derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt 574 Menschen. In einer Erstaufnahmestelle bleiben Asylbewerber nur vorübergehend. Danach werden sie auf Landkreise und Kommunen verteilt.