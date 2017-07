artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Bei einem Terroranschlag in der syrischen Stadt Hama hat ein Selbstmordattentäter nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen mit in den Tod gerissen. Neun Menschen seien verletzt worden, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag. Aus Sicherheitskreisen hieß es, der Attentäter habe sich an einem Busbahnhof mit einem Bombengürtel in die Luft gesprengt.