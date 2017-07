Netzwerk eröffnete vierten Standort

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Nach der nachmittäglichen Eröffnungsveranstaltung vor geladenen Gästen am vorigen Samstag im Gesundheits- und Familienzentrum (GFZ) startete eine große Einweihungsparty für alle. Ab 17.00 Uhr durften sich endlich auch die interessierten Leute im neu gebauten GFZ umschauen. Der Ansturm auf das Gebäude riss nicht ab. Immer mehr Premnitzer und Bewohner umliegender Orte kamen, um sich umzusehen oder ihren Arzt, ihren Pflegedienst oder Medizinischen Dienstleister im neuen Domizil zu besuchen. Da war was los auf den GFZ-Etagen.

Da war was los vor und im neu gebauten Gesundheits- und Familienzentrum in Premnitz. Am Samstag wurde es eröffnet. © ohlwein

Einige der medizinischen Dienstleister hatten zuvor ihre Praxen im alten Gesundheitszentrum in der Friedrich-Engels-Straße betrieben. Einer von ihnen ist HN-Facharzt Andreas Schwarck. Er hat einen großen Patientenstamm, der mit ins neue Domizil umzieht. Die hellen Räume und die kurzen Wege sind für ihn von Vorteil. "Nebenan ist gleich der Gehör-Akustiker, was will man mehr. Das ist sehr kundenorientiert", so der Arzt am Eröffnungstag. Mareen Grünberg und Marina Schifke, Mitarbeiterinnen beim Akustiker Obsidan, sind ihrerseits froh, dass ihre Kunden nach Hörtests gegebenenfalls gleich in die HNO-Praxis über den Flur gehen können, um dort einen Termin zu vereinbaren.

Von allgemein sehr großem Interesse waren die im GFZ bezogenen Räume des Wohn- und Pflegezentrums (WPZ) Havelland. Ramona Weibezahl leitet dort die Tagespflege. Auch sie ist davon begeistert, das dort alles unter einem Dach ist. "Wenn unsere Tagesgäste bei uns sind und im Haus den Arzt, den Friseur, die Fußpflege oder die Apotheke nutzen können, ist das doch ideal. Auch die zentrale Lage ist für die älteren Menschen von Vorteil" schwärmte die WPZ-Angestellte. Freilich dürften viele der WPZ-Nutzer älteren Jahrgangs sein.

Derweil nahmen vornehmlich Familien mit Kindern die Räume des Netzwerks gesunde Kinder in Augenschein, das auch im GFZ ansässig ist. Das Netzwerk bietet Eltern-, Familien- und Mütterberatung. Koordinatorin ist Andrea Thiele. Nach den Standorten in Nauen und Rathenow (Havelland-Kliniken) und in Falkensee (Gesundheitszentrum) ist jetzt in Premnitz die vierte Beratungsstelle im Landkreis entstanden. Das Netzwerk gesunde Kinder begleitet Eltern von der Schwangerschaft bis zum Kindesalter von drei Jahren. "Nach der Geburt unterstützen wir die jungen Eltern bei allen Fragen um Gesundheit bis hin zu Antragstellungen", erzählte Andrea Thiele. "Wir betreuen über 900 Familien im Havelland." Sogar Hebammenservice wird ermöglicht. Katja Zielke ist Hebamme: "Auf Grund der wenigen Hebammen im Landkreis können wir nicht jede unserer jungen Mütter zu Hause besuchen. So ist es für uns gut, wenn sie zu uns kommen können", wie sie erklärte.

Nach der Besichtigungstour am Samstag waren die meisten Besucher begeistert. So auch der gestandene Premnitzer Jürgen Mai und seine Frau. Er hob ebenso die zentrale Lage hervor. "Hier hat man alles unter einem Dach Arzt, Apotheke, Gastronomie und Medizinische Dienstleister. Der hohe Standard. Die hellen Räume, alles Klasse! Das ist für Premnitz ein großer Gewinn. Gerade in einer Zeit, in der die Bevölkerung immer älter wird."