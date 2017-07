artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein elfjähriges Mädchen ist am Mittwochmorgen bei einem Fahrradunfall in der Weimarer Straße in Oranienburg-Süd so schwer verletzt worden, dass sie anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur.