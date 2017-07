artikel-ansicht/dg/0/

Peking (dpa) Der Grenzstreit zwischen China und Indien hat sich verschärft. Peking erteilte bilateralen Gesprächen zwischen Präsident Xi Jinping und Premierminister Narendra Modi auf dem G20-Gipfel in Hamburg eine Absage. "Dafür besteht momentan nicht die richtige Atmosphäre", sagte ein Sprecher des Pekinger Außenamtes am Donnerstag. Seit Wochen herrschen erhöhte Spannungen zwischen Indien und China um die Drei-Länder-Grenze zwischen den zwei Atommächten und Bhutan. Beide Länder hatten bereits 1962 einen Krieg um Gebietsansprüche in der Himalaya-Region geführt.