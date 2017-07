Viel Spaß beim "Sportfest für ALLE"

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Jubel, Trubel und Sonnenschein zeichnete das Sport- und Spielfest des Landkreises Havelland auf der Anlage am Falkenseer Rosentunnel aus. 374 Teilnehmer aus allen Altersklassen konnten am Donnerstag beim "Sportfest für ALLE" anlässlich des Tages der Menschen mit Behinderung an den Start gehen.

Die Trommelgruppe der Förderschule "Spektrum" Rathenow sorge für einen stimmungsvollen Auftakt und Clown "Celly" begleitete das Geschehen an den Stationen zur Freude der Kinder. Zu Beginn des Festes bedankte sich Anne-Christin Kubb, die seit April als neue Integrations- und Migrationsbeauftragte des Landkreises ist, bei dem erprobten Vorbereitungsteam des Landkreises, dem Kreissportbund, der Förderschule "Spektrum", der Beruflichen Schule für Sozialwesen "Sophie Scholl" und dem Falkenseer "Büro für Vielfalt", das erstmalig in diesem Jahr dabei ist. Die Wettkämpfe fanden in den Disziplinen 50-Meter-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf, Medizinball- oder Kugelstoßen für verschiedene Altersgruppen vor allem für Menschen mit sensorischen, kognitiven und motorischen Beeinträchtigungen statt. Eine kleine Fußballmeisterschaft mit Mannschaften aus Werkstätten/Förderschulen/Behindertenvereinen wurde ebenfalls organisiert. Die volkssportlichen Wettbewerbe für alle Sportler wurden von der Beruflichen Schule für Sozialwesen "Sophie Scholl" durchgeführt. Schüler der Gesamtschule Immanuel Kant aus Falkensee unterstützten in bewährter Weise die Wettkämpfe an den einzelnen Stationen als Schiedsrichter.