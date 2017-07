Langenweddingen gedenkt Opfer von größtem DDR-Zugunglück

artikel-ansicht/dg/0/

Langenweddingen (dpa) 50 Jahre nach dem schwersten Zugunglück der DDR ist in Langenweddingen bei Magdeburg der Opfer gedacht worden. Zu der Trauerfeier am Unglücksort seien rund 150 Menschen gekommen, sagte ein Sprecher der Kommune am Donnerstag. Die meisten seien Angehörige von Opfern oder Helfern gewesen. "Es sind Tränen geflossen", berichtete der Sprecher. Zu den Rednern nahe des Gedenksteins am Bahnübergang gehörte auch Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU).