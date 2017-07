artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586843/

McCartney besuchte die Fashion Week am Donnerstag als Schirmherrin des Nachwuchswettbewerbs "Designer for Tomorrow". Dort machte sie sich für mehr Nachhaltigkeit in der Mode und einen bewussten Konsum stark. "Nachhaltigkeit ist Teil meiner DNA", sagte die Tochter von Paul und Linda McCartney. Es sei wichtig für jeden einzelnen, auf die Umwelt zu achten und verantwortlich zu konsumieren - das gelte auch und besonders für Mode. Die Auszeichnung bekam in diesem Jahr die 1987 in Essen geborene Lara Krude. Sie studierte in Hamburg und widmete ihre Kollektion ihrem Großvater - einem Schneider.

Hawn, Silbereisen und Schweighöfer besuchten bereits am Mittwochabend die Show von Stardesigner Guido Maria Kretschmer. Er zeigte vor spektakulärer Kulisse Damen- und Herrenmode - anders als die anderen Modeschöpfer, die schon die nächste Sommerkollektion präsentierten, zeigte Kretschmer Mode für den kommenden Herbst und Winter. Der Grund: Eine neue Kooperation mit einem Versandhändler. Die Frauen auf dem Laufsteg trugen sehr viel Glitzer und Pailletten. Die Männer durften weiße Shorts zum Jackett tragen.

Die prominenten Gäste saßen bei Kretschmer in der ersten Reihe auf Sofas - darunter Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul, Model Rebecca Mir mit ihrem Mann Massimo Sinató und "Let's Dance"-Gewinner Gil Ofarim. Das meiste Blitzlichtgewitter bekamen aber die, die man sonst nur selten auf solchen Events in der Hauptstadt sieht: Schweighöfer, Silbereisen und natürlich US-Schauspielerin Goldie Hawn.