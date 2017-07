Stolperstellen auf dem Schulhof

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Stellvertretend für alle anderen traten am Mittwoch während der Einwohnerfragestunde in der Stadtverordnetenversammlung vier Schüler der Europaschule am Gutspark in Falkensee vor das Mikrofon. Zu beklagen hatten sie Missstände auf ihrem Schulhof.

"Zwischen Schulgebäude und Sportplatz gibt es eine Betonfläche, die so rau ist, dass schon viele Kinder hingefallen sind und sich das Knie aufgeschlagen haben", warb Johanna für eine Erneuerung der mit Löchern und Unebenheiten übersäten Platten. Außerdem gibt es Stellen, an denen Regenwasser nicht abfließen kann. Im Winter wird der Weg über den Schulhof deswegen manchmal zur gefährlichen Rutschpartie.

Baudezernent Thomas Zylla nahm das Anliegen wohlwollend auf. Die Gegebenheiten kennt er noch aus eigenen Schulzeiten. "Das müsste der Übergang vom B-Gebäude zum Essenraum sein. Das ist bekannt, ich sehe mir das mal an. Die Entwässerung kommt ebenfalls auf die Liste." Erst kürzlich hatten die Schüler Bürgermeister Heiko Müller zu Gast, dem sie die Mängel bereits präsentieren konnten. Damit die Fläche so bald wie möglich erneuert werden kann, haben die Kinder im vergangenen Herbst am "Scheinwerferberg" Flaschen gesammelt und dafür eine kleine Spende von den Eltern bekommen. Das so gewonnene Startkapital von 280 Euro wollen die Schüler in das Projekt einbringen. Zur Gestaltung haben sie sich schon Gedanken gemacht und Ideen entwickelt. Ihr Vorschlag: Eine weiche Oberfläche, wie man sie auf Spielplätzen findet, mit kindgerechter Gestaltung. Die Gestaltung würden sie im Rahmen des Kunstunterrichtes selbst übernehmen.