Trotz Baustellen: Mutko lobt WM-Vorbereitungen

«Ich bin überzeugt, dass Russland gemeinsam mit der FIFA die Weltmeisterschaft auf dem höchsten Niveau vorbereiten wird», sagte der Vizeregierungschef im Moskauer Luschniki-Stadion anlässlich einer Präsentation der begehrten WM-Trophäe.

Bislang sind die Bauarbeiten im Umfeld der Sportarena, in der bei der Eröffnung und beim Finale der WM mehr als 80 000 Menschen Platz finden sollen, nicht abgeschlossen. Im November sollen nach Angaben Mutkos dort erste Spiele als Test ausgetragen werden. FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura begrüßte die Fortschritte, die im Stadion der russischen Hauptstadt innerhalb des vergangenen Jahres erzielt worden seien. «Was Tausende Arbeiter hier geleistet haben,(...) da kann ich Russland nur loben», sagte sie.

Die Siegestrophäe wird von September an in insgesamt 24 russischen Städten ausgestellt. Dazu sollen auch die Ostsee-Exklave Kaliningrad (früher Königsberg) und verschiedene Städte in Sibirien gehören. Anfang Juni wird der goldene Pokal in Moskau erwartet.