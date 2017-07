Warum Trump die Polen umgarnt

artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Vor dem heiklen Hamburger G20-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump in Polen seinen großen Auftritt. Mit Sprechhören und US-Fahnen begrüßen ihn tausende Polen. "Donald Trump, Donald Trump" und "USA", johlen die Menschenmengen, die die nationalkonservative Regierung mit Bustransporten aus dem ganzen Land hat kommen lassen. Ausgerechnet Polen hat sich Trump für den Auftakt seiner zweiten Reise nach Europa ausgesucht: ein Land, das mit der EU über Kreuz liegt. Ein Musterknabe bei vielen Themen, die Trumps Regierung so wichtig ist. Seinen Besuch verbindet er zu einem entscheidenden Teil mit wirtschaftlichen Interessen. Und Warschau ist ihm eine willkommene Bühne vor dem G20-Gipfel, bei dem ihm bei wichtigen Themen Streit mit den anderen Staats- und Regierungschefs droht.

Bei strahlendem Sonnenschein bereiten ihm tausende Menschen einen herzlichen Empfang. Viele haben mehrere Stunden Fahrt auf sich genommen, haben Bilder des US-Präsidenten mit gebracht. Sie schwenken polnische und amerikanische Fahnen, manche tragen Mützen mit Trumps Wahlkampf-Motto "Make America great again".

Die Anhänger der Regierungspartei Recht- und Gerechtigkeit (PiS) gelten als Unterstützer des US-Präsidenten, dessen Land in Polen als wichtigster Sicherheitsgarant angesehen wird. 5000 US-Soldaten sind in Polen stationiert. Seit dem Beginn der Ukrainekrise fühlt sich das Land an der Nato-Ostflanke verstärkt von Moskau bedroht. "Der Besuch ist ein großer Erfolg unserer Regierung", lobt eine Polin die Nationalkonservativen, die monatelang um den Besuch Trumps geworben hatten.

Gespannt folgt die Menge seinen Worten am Denkmal des Warschauer Aufstandes. Das Mahnmal erinnert an die fast 200 000 Toten des 1944 gescheiterten Kampfs gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Es stünde für eine für ihre Freiheit kämpfenden Nation, betonen Polens Regierende.

Den symbolträchtigen Ort wählt Trump, um die Erfolge Polens zu loben und das Land als Vorbild für den Westens zu preisen. "Wir müssen kämpfen wie Polen", sagt Trump der jubelnden Menge. "Im polnischen Volk sehen wir die Seele Europas", betont er und dürfte damit dem Nationalstolz der seit 2015 regierenden PiS schmeicheln.

Der Republikaner wird nicht müde, an den polnischen Patriotismus zu appellieren. Er erinnert an die Kriege, in denen man "Seite an Seite" gekämpft habe. Die Denkmäler, die man sich gegenseitig gewidmet habe. Seine Rede trägt in großen Zügen die Handschrift seiner Berater Stephen Bannon und Stephen Miller vom radikalen, nationalistischen Flügel im Weißen Haus.

Der US-Präsident kritisiert bei seinem Auftritt unterschwellig auch die EU. Dass er vor Extremismus und der Bedrohung des Westens durch Terrorismus warnt, dürfte nicht nur ein Fingerzeig in Richtung Angela Merkels Willkommenspolitik sein, sondern auch die polnischen Regierenden in ihrer Skepsis gegenüber der Aufnahme von Flüchtlingen bestärken. In der EU wurden sie für diese Haltung scharf kritisiert. Auch sonst ist das Verhältnis zu den EU-Partnern seit dem PiS-Regierung angespannt. Mit umstrittenen Reformen des Verfassungsgerichts und der öffentlich-rechtlichen Medien, durch die Kritiker die Demokratie bedroht sehen, handelte sich Polen ein EU-Rechtsstaatsverfahren ein.

Die Rede des US-Präsidenten, mit der er dem Land nun auf europäischer Bühne den Rücken stärkt und es zudem als Mustermitglied der Nato preist, kommt in Warschau gut an. "Polen ist von einigen westeuropäischen Ländern respektlos behandelt worden", sagt ein aus Lublin angereister Trump-Anhänger. Mit dem Besuch des US-Präsidenten stelle das Land den Kritikern nun seine Wichtigkeit unter Beweis.

Ganz uneigennützig handelt Trump, der Geschäftsmann, dabei nicht. Denn Warschau hat viel militärische Ausrüstung von den USA gekauft und ist seit kurzem Abnehmer von amerikanischem Flüssiggas. Zudem erfüllt Polen als eines von wenigen Mitgliedsstaaten der Nato das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel und gibt mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Etwas, was Trump bei vielen anderen Bündnispartnern vermisst. "Europa muss mehr tun", fordert er.

Zwar gibt er das an der sich von Russland bedroht fühlten Ostflanke sehnlich erwartete Bekenntnis zur Nato-Beistandspflicht - also dem Artikel 5 des Vertrags, der die gegenseitige Unterstützung im Fall eines Angriffes vorsieht - aber nicht ohne die westlichen Verbündeten von Warschau aus erneut zu ermahnen: Europa müsse beweisen, "dass es an seine Zukunft glaubt, indem es sein Geld darin investiert, diese Zukunft zu schützen", erklärt der Präsident. Er beschwört einen Kulturkampf herauf: der Westen gegen den Terrorismus. "Die fundamentale Frage unserer Zeit ist, ob der Westen den Willen zum Überleben hat."