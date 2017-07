Pflaster-Insel jetzt unnötig

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Wieder einmal verschwindet eine bauliche Besonderheit, die erst vor ein paar Jahren entstanden ist. An der Landesstraße 16 zwischen Neuruppin und der Autobahn-Anschlussstelle Neuruppin Süd lässt der Landesbetrieb Straßenwesen gerade einen neuen Radweg errichten. Im Zuge dessen wird eine gepflasterte Fläche an der Kreuzung weggerissen, an der es nach Buskow und Stöffin geht.