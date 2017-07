Innovationspreis für Vollkern

artikel-ansicht/dg/0/

"Mit 30 Bewerbungen ist der Wettbewerb einmal mehr auf gute Resonanz gestoßen. Das zeigt: Brandenburg hat in der Ernährungsbranche viele engagierte, kreative und innovative Unternehmen", erklärte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). Besonders freue ihn, dass ein Drittel der Bewerbungen aus dem Handwerksbereich gekommen sei. Mit dem Preis, der zum vierten Mal vergeben wurde, soll die Kreativität der Ernährungswirtschaft weiter anspornt werden. Laut Gerber wird jeder zehnte Euro in Brandenburg in dieser Branche erwirtschaftet - inklusive Logistik und Handel. An der gesamten Wertschöpfungskette verdienen rund 58000 Frauen und Männer ihre Brötchen.

Die Rohrlacker Bäckerei, die Volker Apitz vor 17 Jahren gründete, hat es mit der Herstellung von Getreidesprossen auf das Siegertreppchen geschafft. Mit diesen wird ein Spezialbrot hergestellt, das kein Mehl enthält, sondern nur Sprossen, Leinsaat, Sesam, Sonnenblumenkerne und Hanfsaat. Es wird "kühler" als andere Brote gebacken: zwischen 180 und 140 Grad Celsius im abklingenden Ofen.

Rohrlacker Brot macht gerade auch in Asien von sich reden. Seit November 2016 ist es mit der "Handmade in Germany" auf Welttour und steht dabei als stellvertretend für die deutsche Backkunst. Die Ausstellungstournee braucht mehrere Jahre , um von Asien nach Amerika und den mittleren Osten den Weg wieder nach Europa zu finden.