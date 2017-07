Löwenberger Frauenchor wird 50

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (veb) Der Löwenberger Frauenchor ist eine feste Größe im kulturellen Leben der Gemeinde - ob der Frühling herbeigesungen oder auf die Weihnachtszeit eingestimmt wird. Doch der Chor ist in die Jahre gekommen, um genau zu sein, er besteht seit 50 Jahren. Als offizielles Gründungsdatum gilt der 31. Oktober 1967, als der damalige Löwenberger Bürgermeister Heinrich Wolf 18 Mitstreiterinnen für die Chorgründung begeistern konnte. Vier jener Gründungsmitglieder werden am 15. Juli auch zur Festveranstaltung anlässlich des runden Geburtstages ins Bürgerhaus, Am Waldstadion 6, kommen. Das Fest beginnt um 17 Uhr. Klar auch, dass der Chor einige Lieder aus seinem Programm anstimmen wird. Als Gratulanten haben sich zudem der Teschendorfer Frauenchor und der Löwenberger Männerchor angekündigt, die nicht nur zum Händeschütteln kommen, sondern einen musikalischen Gruß überbringen werden. Bis in den späten Abend hinein wird bei Musik und Gesprächen gefeiert.