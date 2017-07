Berlin erhöht Besoldung für Grundschullehrer deutlich

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Grundschullehrer in Berlin verdienen künftig besser. Neu eingestellte Lehrer erhalten nun brutto 500 Euro mehr im Monat und bekommen damit ähnlich viel wie die Kollegen an Gymnasien und Sekundarschulen. Das beschloss das Abgeordnetenhaus am Donnerstag. Auch Lehrer, die schon an Grundschulen arbeiten, können unter bestimmten Voraussetzungen die höhere Besoldungsstufe erreichen, etwa wenn sie an Weiterbildungen teilnehmen. Berlin setze als erstes Bundesland ein derartiges bildungspolitisches Zeichen, sagte die Abgeordnete der im rot-rot-grünen Bündnis mitregierenden Linken, Regina Kittler.