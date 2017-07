Mühselige Suche nach Antworten

artikel-ansicht/dg/0/

Die Bahn macht gegenüber ihrem früheren Lagermeister, der den Diebstahl bestreitet, Schadenersatzansprüche in Höhe von 2,5 Millionen Euro geltend. Die Beweisaufnahme vor der Ersten Kammer wurde jetzt mit einer zweiten Runde fortgesetzt.

Der Vorsitzende Richter Steffen Marx hatte sechs Zeugen geladen. Darunter vier Staplerfahrer, Mitarbeiter, die auf dem Lagerplatz sowie in der Radsatzwerkstatt im Einsatz waren. Ein ordentliches Pensum also. Mit Blick auf die Liste wollte der Anwalt des Ex-Lagermeisters sogleich wissen, wie lange die Verhandlung denn wohl dauern würde. "Es könnte ganz schnell gehen", merkte Marx süffisant an. Man könne die Sachen abkürzen, "wenn sich Ihr Mandant in der Sache einließe". Sprich aussagt. Doch der Beklagte war erneut nicht anwesend. Der Anwalt legte zum wiederholten Male ein ärztliches Attest vor, das dem ehemaligen Bahnwerker "Verhandlungsunfähigkeit" bescheinigt.

Also keine Aussage des Beklagten. Und es sollte dauern. Etwa dreieinhalb Stunden. Eine ermüdende Sitzung mit geringem Erkenntniszuwachs. Die meisten Zeugen erklärten prompt: "Dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen ..." Etwas konkreter wurde es allein beim Zeugen Nummer sechs, einem 33-jährigen Industriemechaniker, der im Sommer 2015, als der Fall aufflog, im Controlling tätig war. Im Juli jenes Jahres, so gab er zu Protokoll, seien "Differenzen" festgestellt worden. Es fehlten Radsätze, die eigentlich hätten da sein müssen. Eine Überprüfung der Bestände und der Bewegungen hätte einen "Fehler" im "Lagerort 50" ergeben. Der Zeuge sprach von "mehreren Hundert Radsätzen" sowie von "Doppelbuchungen". In der Folge wurde eine Inventur angeordnet. "Wir haben uns das ganze Werk vorgenommen." Bei dieser Inspektion seien "Radsätze im Schrott gefunden worden, die dort nicht hingehörten". Radsätze, die eigentlich hätten aufgearbeitet werden sollen. Zeugen zuvor hatten bereits ausgesagt, dass hin und wieder Material auf Anweisung des Beklagten ummarkiert wurde - von blau (für Instandsetzung) auf rot (für Schrott).

Für Erhellung hätte auch die ehemalige Niederlassungsleiterin der Schrottfirma TSR in Finowfurt sorgen können, die vermeintliche Komplizin des Hauptbeschuldigten. Doch die machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Im Ermittlungsverfahren hatte die Frau indes ausgesagt und sich geständig gezeigt.

Die Kammer sieht noch Beratungsbedarf. Eine Entscheidung soll dieser Tage ergehen. Fortsetzung nicht ausgeschlossen.