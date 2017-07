Hamburg oder was?

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (MOZ) Auf den ersten Blick hat der Vorschlag der SPD-Vorleute Schulz und Gabriel, künftige G20-Gipfel nur noch am UN-Sitz in New York stattfinden zu lassen, etwas Verführerisches. In der Stadt - ohnehin im permanenten Ausnahmezustand - würde ein Gipfel mehr oder weniger kaum auffallen. Weitere Anforderungen an Infrastruktur und Sicherheit würden sich erübrigen, protestierende Gegner zum Routineereignis kaum anreisen. Städten wie Hamburg würde einiges erspart.