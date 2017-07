Autobauer, hört die Signale!

artikel-ansicht/dg/0/

Mit dem Model 3 startet heute die Produktion des ersten vollelektrischen Autos für den Massenmarkt. Ein neues Kapitel der Automobilgeschichte wird aufgeschlagen. Wenn Tesla sein drittes Modell wie geplant ausliefert und der Wagen im Großen und Ganzen hält, was er verspricht, dürfte einem Erfolg nichts im Weg stehen. Henry Fords Model T kommt einem als Vergleich in den Sinn oder der VW Käfer. Hat Tesla das Rennen um Elektroautos gewonnen? Warum hängen die Deutschen hinterher? Ist die Zukunft deutscher Autobauer durch ein Unternehmen gefährdet, das bislang nur rote Zahlen schreibt, aber an der Börse so viel wert ist wie BMW?

Wohl nicht. Dafür ist Tesla auch in absehbarer Zukunft ein zu kleiner Hersteller. Aber auf lange Sicht könnte Made in Germany durch die Mischung aus Trägheit, Abwarten und Fehleinschätzung sehr wohl leiden. Elektroautos sind die Zukunft. Deutsche Autobauer wollen 2025 erst 15 bis 25 Prozent E-Autos verkaufen - eine Fehlplanung.

Autos haben vor allem bei Jüngeren einen anderen Stellenwert als noch vor 20 Jahren. Es geht um Emotionen, hip zu sein. Auch wenn der Strommix und die Batterieherstellung weitaus weniger ökologisch sind: Es ist das Gefühl, der Umwelt etwas Gutes zu tun. In diese kulturelle Lücke stößt Tesla mit seinem Nimbus und Avantgarde-Flair, von dem Mercedes, VW & Co. nur träumen. Kurz: Tesla ist angesagt. Opels vollelektrischer Ampera-E hat zwar eine ähnliche Reichweite, kostet in etwa gleich, ist aber so attraktiv wie ein altes Nokia-Handy im Vergleich zum neuesten Samsung-Flaggschiff.

BMW bringt einen Strom-3er auf die Straßen. Daimler arbeitet an Batterie-Modellen. Das alles ist dringend notwendig, aber zu wenig. Deutsche Autobauer betonen immer noch, am Diesel festzuhalten. Volvo will dagegen ab 2019 als erster großer Hersteller nur noch E-Fahrzeuge entwickeln und verabschiedet sich von Verbrennungsmotoren. Eine solche Nachricht ist hierzulande notwendig. Die Autobauer sollten mehr wagen, radikaler, experimenteller sein. Autobauer, hört die Signale, die von Tesla ausgehen!