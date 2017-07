Mauer erschlägt 44-Jährigen

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Am Mittwochabend führte ein Hausbesitzer in der Ruhlsdorfer Straße Erdarbeiten auf seinem Grundstück durch. Dabei stürzte aus noch ungeklärter Ursache eine Mauer ein und begrub den 44-Jährigen unter sich. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen in einem Berliner Krankenhaus.