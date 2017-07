FHC setzt auf Frauen-Power

artikel-ansicht/dg/0/

In der langen Vita der gebürtigen Rumänin, die seit über 20 Jahren in Deutschland lebt, sind viele Handball-Stationen verzeichnet. Die gelernte Versicherungskauffrau spielte in Rumänien zwölf Jahre in der 1. Liga. Dann wechselte sie nach Deutschland und brachte sich bis 1998 bei mehreren Zweitligisten ein. Als Spielertrainerin gelangen ihr bei ihrem ersten Engagement mit der SpVgg Bissingen (aktueller deutscher Frauenmeister als SG BBM Bietigheim) vier Aufstiege in Folge. In Bietigheim wirkte sie sechs Jahre. Sie war in Göppingen und Waiblingen aktiv, mit den Reinickendorfer Füchsen schaffte die damals 40-Jährige als Spielertrainerin den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse. Es folgten Trainerstationen in Zwickau und Trier (2. Liga). Nach dem Rückzug des HSV Marienberg aus der 3. Liga suchte die ehrgeizige und zielstrebige Übungsleiterin nach einer neuen Herausforderung. "Ich will Leistung trainieren", sagt Daniela Filip. "Der Reiz, mit dem FHC den Aufstieg in die 2. Bundesliga anzupeilen, war ein maßgebender Grund für meine Entscheidung. Am Olympiastützpunkt wird eine sehr gute Arbeit geleistet. Der FHC hat eine junge Mannschaft, die eine Einheit bilden muss. Gleichzeitig will ich die individuellen Stärken der Spielerinnen weiterentwickeln", formuliert sie ihre Ziele. Daniela Filip ist als Trainerin für den Frankfurter Handballsport ein Novum. Seit September 1972, als beim ASK aus dem Gros der Frankfurter Spartakiadenmannschaft Mädchen A die erste Frauenhandballmannschaft gebildet wurde, haben beim Frauenhandball nur Männer das Sagen gehabt.