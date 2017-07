Abkochen wird zur Routine

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Trotz festgestellten Keimen im Bernauer Trinkwasser: Selbstpflücker und Liebhaber von Erdbeeren, Johannisbeeren und Himbeeren können auf den Freiflächen sowie im Hofladen von Ponoma Gartenbau weiterhin zugreifen. Das kann Geschäftsführer Reiner Matthes bedenkenlos sagen, auch wenn die Abkoch-Anordnung seit Mittwoch von der Gemeinde Ahrensfelde für den Ortsteil Elisenau in Blumberg ausgesprochen wurde. Dieser Bereich wird auch mit Bernauer Wasser versorgt. "Wir beziehen unser Wasser aber aus unseren eigenen Brunnen", sagt Matthes. Mit dem Bernauer Trinkwassernetz haben die Brunnen des Obstanbaus laut Matthes nichts zu tun. "Die sind sauber", versichert der Geschäftsführer. Durch den starken Regen in der vergangenen Woche sei eine zusätzliche Bewässerung ohnehin nicht notwendig gewesen.

Nach gegenwärtigem Stand gilt die Abkoch-Anordnung noch mindestens bis kommenden Montag. Um über das weitere Vorgehen zu beraten, treffen sich heute Vertreter des zuständigen Wasser- und Abwasserverbandes "Panke/Finow" (WAV) sowie der Stadtwerke Bernau. Am Vormittag sollen zudem weitere Proben genommen werden, um die Ursachen für die Verunreinigung des Trinkwassers weiter einzugrenzen.

In den Betrieben und Einrichtungen der Stadt wird das vorsorgliche Abkochen indes schon routiniert vollzogen und ist teilweise sogar nahtlos in den Betriebsablauf eingeflossen, wie zum Beispiel eine Mitarbeiterin der Bernauer Tafel erzählt. Für die Zubereitung der Speisen sowie des Kaffees werden in der Küche der Ausgabestelle an der Rübnitzer Chaussee große Mengen Leitungswasser in einem 50 Liter fassenden Topf keimfrei gemacht. Und um zu verhindern, dass sich nicht doch mal jemand direkt des Wassers aus der Leitung bedient, werden Gäste in Cafés und Gaststätten mit einem entsprechenden Hinweis gewarnt.

Manchmal ist Vorsorge auch gar nicht notwendig. "Als Spülwasser verwenden wir destilliertes Wasser, das mit einer Mundspülung versetzt ist", erklärt zum Beispiel eine Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis Brigitte Fritz. Doch Vorsicht ist immer noch besser als Nachsicht - so die Devise im Freibad Plansche. Auch wenn dort noch kein großer Andrang herrscht, bleiben die Duschen vorerst abgesperrt.