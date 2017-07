Derby am fünften Spieltag

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Beim Fußball-Oberligisten FC Strausberg hat der Trainingsalltag wieder begonnen. Am Sonnabend steht schon der erste Test an. Um 13.30 Uhr spielen die Strausberger in der Energie-Arena gegen den Berliner AK.

Die Vorbereitung auf die Oberligasaison 2017/18 hat beim FC Strausberg begonnen. Das Trainergespann Christof Reimann/Daniel Dloniak und der Sportliche Leiter Holger Ohde haben in unzähligen Gesprächen in enger Absprache mit den anderen Vorstandsmitgliedern ein Team zusammengestellt, was mit der Mannschaft der Vorsaison nicht mehr viel gemeinsam hat. Dem eingefleischten FCS-Fan wird zunächst ins Auge springen, dass eine Vielzahl verdienter FCS-Spieler ihrem Kapitän Sirko Neumann gefolgt und von Bord gegangen sind.

Wie bei Tim Bolte, er wechselt zum Landesligisten SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, erfolgte dies auch bei Oliver Mertins aus privaten Motiven. Für die bisherigen Stützen des Teams sind im Laufe des Lebens andere Dinge, als Fußball auf Leistungsniveau, wichtiger geworden. Viermal Training pro Woche und jedes Wochenende ein Spiel mit teilweise weiter Anreise konnten oder wollten sie sich nicht mehr antun. Der FCS bedauert dies, hat aber auch Verständnis für die persönlichen Entscheidungen jedes Einzelnen. Stephan Ilausky und Tobias Lindner können verletzungsbedingt nicht mehr mitmischen; auch ihnen dankt der FCS für ihre Leistungen auf und neben dem Platz.

Das Gerüst der neuen Mannschaft steht und hoch motivierte Spieler zählen derzeit dazu. "Wir haben uns auch von unseren Polen verabschiedet. Sie wurden noch einmal eingeladen und bekamen zum Abschied ihr Trikot geschenkt", berichtet Holger Ohde.

Beim FC Strausberg herrscht Optimismus und man freut sich auf ein völlig neues Gesicht der Mannschaft. Nach den Abgängen von Niklas Bledow (hat eine neue Herausforderung bei Regionalligist Neustrelitz angenommen), Christopher Ewest (berufliche Gründe) und Janek Malanowski (kein neues Angebot) wird mindestens ein weiterer Torwart gesucht, der Top-Talent Marvin Jäschke (19) zur Seite stehen kann.

"Für Niklas Bledow tut es mir ein wenig leid. Er hatte sich in der Zwischenzeit wohl wieder am Knie verletzt. Er wird erneut lange ausfallen", sagt Ohde.

In der Abwehr haben Maximilian Hinz (21), Wael Karim (21) und Yannick Mastalerz (19) ihre Verträge verlängert. Neu hinzugestoßen sind Leon Barlage (20), Luis Suter (21) und Kenan Günaydin (19). Besonders Letzter wird sicherlich Ansprüche auf die Startelf erheben, spielte er doch in seiner Jugend für den 1.FC Union Berlin bereits in der Bundesliga und stand seit Januar 2016 im Kader von Regionalligist Viktoria Berlin. Damit steht der Abwehrkern um Roman Turek (wechselt in seine Heimat zurück), Adam Wiejkuc (kein neues Angebot) und Oliver Mertins (wechselt nach Buckow) aus der Vorsaison nicht mehr zur Verfügung.

Die größten Umbrüche sind im Mittelfeld zu verzeichnen. Lediglich Yildirim Kaan Bektas (20), Dennis Rötzscher (21), Serbülent Ulutürk (21) und Paul Dubsky (19) gehörten bereits dem Kader der Vorsaison an und haben ihre Verträge verlängert. Neben Gordan Griebsch (28) freut sich der FCS auf die Dienste von Caga Aslan (21), der von Ligakonkurrent Optik Rathenow in die grüne Stadt am See wechselt. Aslan, der für Tennis Borussia Berlin bereits in der Jugend-Bundesliga spielte, bestritt für Optik Rathenow in der vergangenen Saison 17 Spiele und erzielte dabei zwei Tore. Mit Tino Istvanic (22) wechselt zudem ein weiterer Spieler aus Schöneiche zum FCS. Istvanic stand in der vergangenen Saison in 28 Partien für die Randberliner auf dem Rasen und erzielte zwei Treffer. Er ist bei Hertha BSC und Union Berlin ausgebildet worden.

Dominik Tuchtenhagen (22), Pierre Vogt (20) und Anton Hohlfeld (20) komplettieren des Schöneicher Quartett, das nun in Strausberg spielt.

Aus der eigenen Jugend bekommt Lukas Kadach (18) die Chance in der Oberliga. Kein neues Vertragsangebot erhielten hingegen Leart Avdullahu, Pawel Cierech und Krzysztof Kucharczyk. Christoph Kleinert absolviert auswärts ein Studium und kann daher das Trainingspensum nicht mehr bewältigen.

Im Sturm stehen dem erfahrenen Martin Kemter (25), vergangene Saison mit zwölf Treffern erfolgreichster Strausberger Schütze, nun mit Max Nürbchen (18) sowie Felix Angerhöfer (20) zwei Top-Talente zur Seite, die einst in der FCS-Jugend geformt wurden.

Der FC Strausberg spielt in der Vorbereitung: FC Strausberg - Berliner (AK Regionalliga) am 8. Juli, 13.30 Uhr in der Energie-Arena, FC Strausberg - Blau-Weiß 1890 Berlin (14. Juli, 20 Uhr in der Energie-Arena), Sparta Lichtenberg (Verbandsliga) - FC Strausberg (16. Juli, 14 Uhr), FC Strausberg - Union Klosterfelde (Brandenburgliga) am 26. Juli, 19.30 Uhr in der Energie Arena, FC Strausberg - TSG Einheit Bernau (Brandenburgliga) am 29. Juli, 14 Uhr in der Energie-Arena, und am 2. August FC Strausberg - VfB Concordia Britz (Landesliga), 19.30 Uhr in der Energie-Arena.

Unterdessen wurde der neue Spielplan für die Oberliga bekannt gegeben. Zum Auftakt am 6. August, da nun 17 Mannschaften in der Staffel Nord spielen, hat der FC Strausberg spielfrei. "Das stößt bei uns nicht gerade auf Begeisterung. Wir werden versuchen, für diesen Tag noch einen weiteren Testspielgegner zu finden. Dann haben wir aber zwei Heimspiele", sagt Ohde. Am zweiten Spieltag (20. August) kommen der FC Anker Wismar und am dritten Spieltag (27. August) der FC Mecklenburg Schwerin nach Strausberg. Beide Spiele beginnen um 14 Uhr.

Am 17. September, Beginn ist um 14 Uhr, kommt es zum sicher spannenden Derby. Der FC Strausberg empfängt in der Energie-Arena dann den SV Victoria Seelow.