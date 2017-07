Team MOL bei Olympiade in Österreich

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Villach (MOZ) Am Sonnabend geht das Team Märkisch-Oderland auf Tour Richtung Villach (Österreich). Dort findet in der kommenden Woche die 16. Feuerwehrolympiade statt. Mannschaften aus 35 Ländern werden erwartet. Das Team MOL wurde 2016 in Rostock Deutscher Meister im Löschangriff und qualifizierte sich somit für den internationalen Wettkampf. Die Wettkämpfer kommen aus verschiedenen Wehren, darunter aus Genschmar und Buckow. Für ihre seit Jahren herausragenden Leistungen waren die Feuerwehrsportler im vergangenen Jahr beim Tag des Ehrenamtes in einer kreislichen Veranstaltung gewürdigt worden. Nun drücken ihnen viele Fans der Region die Daumen für Villach.