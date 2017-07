Viele tote Jungstörche

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Naturschützer beklagen große Verluste beim Storchennachwuchs in der Region. Uwe Schünmann, ehrenamtlicher Storchenbeauftragter des Nabu, befürchtet das fünfte schlechte Storchenjahr in Folge. Viele Jungstörche seien der nasskalten Witterung und starken Regenfällen zum Opfer gefallen. Totfunde gab es bereits in Criewen, Passow und Heinersdorf. Genaue Zahlen seien noch nicht bekannt.