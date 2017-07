Feinschmecker-Land

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Erstmals findet der Tag der Regionen in Angermünde statt. Die immer beliebter werdende Veranstaltung bietet regionalen Erzeugern einen Marktplatz, um ihre Produkte zu zeigen. Bis zu 40 Aussteller werden am 3. Oktober an der Blumberger Mühle erwartet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586882/

Gaumenfreuden stellen regionale Erzeuger überall im Landkreis her. Nur der Bekanntheitsgrad vieler Produkte lässt noch zu wünschen übrig. Ein Regionalmarkt will darauf aufmerksam machen.

Gaumenfreuden stellen regionale Erzeuger überall im Landkreis her. Nur der Bekanntheitsgrad vieler Produkte lässt noch zu wünschen übrig. Ein Regionalmarkt will darauf aufmerksam machen. © Jana Thum

Selbst Einheimische staunen häufig, was alles so in der Uckermark produziert wird. Es sind vor allem die Nahrungsmittel und Besonderheiten, die im Gespräch bleiben und eine willkommene Alternative zum Supermarktregal bieten. "Wir sind viel besser als unser Ruf", verkündet Roland Resch, Chef der Lokalen Aktionsgruppe Uckermark (LAG). Er meint damit Service, Angebote, Kundenfreundlichkeit, gesunde Ernährung.

Doch gerade die kleinen Regionalvermarkter, die nicht wie etwa Hemme-Milch aus Schmargendorf oder die Bauernkäserei Wolters aus Bandelow den Sprung in die Ladenregale ausgesuchter Geschäfte geschafft haben, stehen vor vielen Problemen. Zunächst sind ihre teils höchst konkurrenzfähigen Produkte noch viel zu wenig bekannt. Dann können Kleinsterzeuger gar nicht die Mengen liefern, die große Märkte oder Handelsketten verlangen. Und dann kommt noch die Transportfrage hinzu. "Wer auf dem Feld ist, kann nicht auf dem Markt stehen", umschreibt Roland Resch die Situation vieler Neustarter, die ihre eigenen Ideen verwirklichen wollen.

Bessere Netzwerke und vor allem ein kostengünstiger Vertrieb samt Logistik bleiben die Herausforderungen in den Weiten der Uckermark. Und an Ideen fehlt es beileibe nicht. Immer wieder bekommt die LAG Uckermark als zuständige Organisation für die europäischen Leader-Fördermittel neue Anträge von Regionalvermarktern auf den Tisch. Das reicht vom Apfelsaft bis zu Strickwaren. Gerade solche privaten Vorhaben unterstützt die Aktionsgruppe seit Jahren mit Erfolg.

Um ein Bild über die Breite regionaler Produkte zu bieten, hat sich seit fünf Jahren der Regionalmarkt etabliert. Er fand erst in Gollmitz und Naugarten statt, wandert nun aber in die Blumberger Mühle. Eigentlich ist es eine bundesweite Aktion, an der sich die Uckermark beteiligt. Das Ziel: Präsentation regionaler Wirtschaftskreisläufe. Was hier angebaut oder hergestellt wird, soll hier verkauft, gegessen und genutzt werden.

Tatsächlich sind es vor allem Einheimische, die den Großteil der rund 4000 Besucher in jedem Jahr ausmachen. Doch auch Ausflügler und Urlauber finden den etwa 40 Aussteller umfassenden Markt. Manche Produkte scheinen so begehrt, dass sie schon gegen Mittag ausverkauft sind.

Schon jetzt bereiten die Blumberger Mühle, die Stadt Angermünde, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und die LAG den Regionalmarkt vor. Er findet absichtlich am 3. Oktober statt. Der Feiertag ist grundsätzlich beliebter Termin bei Ausflüglern in die Natur. Sie können uckermärkischen Honig, Bauern-Käse, deftige Wurst, Saft von Streuobstwiesen, Bio-Tomaten und viele andere Produkte aus den Gärten, Backöfen, Gewächshäusern und Ställen "um die Ecke" kaufen.

Interessierte Aussteller können sich melden unter Telefon 039888 52929. Der Regionalmarkt findet am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr an der Blumberger Mühle statt.