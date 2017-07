artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die ausschweifende Feier von Berliner Polizisten kurz vor dem G20-Gipfel scheint deren Hamburger Kollegen nicht weiter zu stören. "Bevor Fragen auftauchen: Die Verstärkung d. @polizeiberlin hat bei uns weiterhin einen guten Ruf & wir sind für die Unterstützung dankbar!", twitterte die Hamburger Polizei am Donnerstagabend am Rande einer Demonstration gegen den Gipfel in der Hansestadt. Zuvor hatten die Polizisten ein Bild von pausierenden Beamten mit dem Satz getwittert "Zeit für unsere Berliner Kollegen, sich auszuruhen".